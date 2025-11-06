Меню
Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Астане

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
23:50 от 1990 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D, KZ
23:30 от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
22:30 от 12000 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D, KZ
22:00 от 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
21:50 от 3400 ₸ 23:50 от 3400 ₸
2D, KZ
22:50 от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
22:50 от 3400 ₸
2D, KZ
21:50 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
22:10 от 3400 ₸ 00:10 от 3400 ₸
2D, KZ
23:10 от 3400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
23:50 от 1990 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
23:45 от 3200 ₸
2025, США, фантастика
2025, Казахстан, комедия
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
2025, Казахстан, комедия
2025, Россия, семейный, комедия
2025, Казахстан, комедия
2025, Казахстан, драма
2025, Казахстан, комедия
2025, Казахстан, мюзикл
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
2025, Испания / Казахстан, драма
2025, Казахстан, драма
