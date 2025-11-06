Меню
Киноафиша Фильмы Adal Расписание сеансов Adal, 2025 в Астане

Расписание сеансов Adal, 2025 в Астане

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D, KZ
21:55 от 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
22:50 от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
23:00 от 3000 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D, KZ
23:45 от 2600 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
22:05 от 3200 ₸
