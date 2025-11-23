Меню
Киноафиша Фильмы Жездуха Кореяда Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Астане 23 ноября 2025

Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 23 ноября 2025 в Астане

Завтра 23
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
15:20 от 2400 ₸ 17:25 от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
14:05 от 2900 ₸ 20:20 от 3500 ₸ 22:25 от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:40 от 1900 ₸ 13:20 от 2300 ₸ 16:10 от 2900 ₸ 18:40 от 3500 ₸ 20:15 от 3500 ₸ 23:00 от 3000 ₸ 00:40 от 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
16:00 от 3000 ₸
2D, KZ
13:00 от 2600 ₸ 15:00 от 3000 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
15:20 от 2400 ₸ 17:25 от 2400 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
