Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Астане
23 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 23 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
23
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
15:20
от 2400 ₸
17:25
от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
14:05
от 2900 ₸
20:20
от 3500 ₸
22:25
от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:40
от 1900 ₸
13:20
от 2300 ₸
16:10
от 2900 ₸
18:40
от 3500 ₸
20:15
от 3500 ₸
23:00
от 3000 ₸
00:40
от 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
16:00
от 3000 ₸
2D, KZ
13:00
от 2600 ₸
15:00
от 3000 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
15:20
от 2400 ₸
17:25
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Испанский детективный сериал от Netflix лихо взлетел в топе стриминга: всего шесть серий, а обсуждает везде — от Мехико до Берлина.
Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики
«Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров»
Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему
«Так не смеялся лет двадцать»: этот свежий боевик вызвал массовую истерику у взрослых и недоумение у молодежи
Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти
Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»
Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты
Джон Сноу в любом случае воткнул бы кинжал в сердце Дейнерис: это было понятно еще с первого сезона
Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667