Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Астане
21 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 21 ноября 2025 в Астане
О фильме
Вся информация о фильме
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
15:20
от 2000 ₸
17:25
от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
14:05
от 1600 ₸
20:25
от 1600 ₸
22:30
от 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
00:40
от 1600 ₸
10:40
от 1600 ₸
13:20
от 1600 ₸
16:10
от 1600 ₸
18:40
от 1600 ₸
20:15
от 1600 ₸
23:00
от 1600 ₸
00:40
от 1600 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
15:20
от 2000 ₸
17:25
от 2000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
19:40
от 3200 ₸
