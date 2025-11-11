Меню
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Астане
11 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 11 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, KZ
16:00
от 25000 ₸
22:45
от 25000 ₸
