Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Астане
18 ноября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 18 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
ср
19
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
17:20
от 1300 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
12:30
от 1600 ₸
17:25
от 1600 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
17:20
от 1300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник?
«Пенсия на горизонте, а она туда же»: что не так с этой фразой Верочки про Рыжову в «Служебном романе»
«Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом?
Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT
Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим
Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы
Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы
Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся
Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно
Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667