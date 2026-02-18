Меню
Фильмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Астане
18 февраля 2026
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 18 февраля 2026 в Астане
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
23:55
от 1200 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
23:55
от 1200 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
00:05
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
