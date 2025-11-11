Меню
Киноафиша Фильмы Бақыт құшағында Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Астане 11 ноября 2025

Расписание сеансов Бақыт құшағында, 11 ноября 2025 в Астане

Завтра 11 ср 12
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
13:45 от 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
16:35 от 1600 ₸ 20:00 от 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
12:25 от 1600 ₸ 14:40 от 1600 ₸ 16:35 от 1600 ₸ 20:45 от 1600 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
17:20 от 1700 ₸
2D, KZ
16:20 от 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
18:20 от 1700 ₸ 20:30 от 1700 ₸ 22:20 от 1700 ₸
2D, KZ
17:20 от 1700 ₸ 19:30 от 1700 ₸ 21:20 от 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
20:40 от 1700 ₸ 22:50 от 1700 ₸ 01:10 от 1700 ₸
2D, KZ
19:40 от 1700 ₸ 21:50 от 1700 ₸ 00:10 от 1700 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
13:45 от 1300 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
19:55 от 1500 ₸
