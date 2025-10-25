Меню
Фильмы
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Астане
25 октября 2025
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 25 октября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
23
пт
24
сб
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
11:15
от 2000 ₸
15:20
от 2200 ₸
19:20
от 2400 ₸
21:20
от 2400 ₸
23:30
от 2400 ₸
