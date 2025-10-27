Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Астане
27 октября 2025
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 27 октября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Назад в 90-ые. Мен оралам»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
10:00
от 25000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»
Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события
Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер?
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место
Продолжение рекордного хита, собравшего почти 7 млрд рублей, сняли там, где солнце круглый год: раскрыты локации «Чебурашки-2»
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился
«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы
«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее
Не могли оторваться от «Бара "Один звонок"»? Вот еще 3 похожих сериала, которые сработают как прием у психолога
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667