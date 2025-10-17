Меню
Назад в 90-ые. Мен оралам
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Астане
17 октября 2025
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 17 октября 2025 в Астане
О фильме
Сегодня
16
Завтра
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
13:25
от 2000 ₸
17:00
от 2400 ₸
20:10
от 2900 ₸
23:50
от 2900 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
10:20
от 1900 ₸
14:10
от 2900 ₸
15:40
от 2900 ₸
20:40
от 3500 ₸
22:10
от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:30
от 1900 ₸
13:30
от 2300 ₸
15:15
от 2900 ₸
17:50
от 12000 ₸
18:35
от 3500 ₸
22:00
от 12000 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:35
от 25000 ₸
13:15
от 25000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
16:00
от 3000 ₸
18:10
от 3000 ₸
19:40
от 3400 ₸
20:20
от 3400 ₸
21:50
от 3400 ₸
22:30
от 3400 ₸
00:00
от 3400 ₸
00:40
от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
16:10
от 3000 ₸
18:30
от 3000 ₸
20:40
от 3400 ₸
21:50
от 3400 ₸
22:30
от 3400 ₸
00:20
от 3400 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
10:50
от 1800 ₸
14:20
от 1800 ₸
19:50
от 2200 ₸
