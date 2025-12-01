Меню
Киноафиша Фильмы Эльф и украденное рождество Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 2025 в Астане 21 декабря 2025

Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 21 декабря 2025 в Астане

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Эльф и украденное рождество»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:10 от 2000 ₸ 12:35 от 2000 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
10:10 от 2000 ₸ 12:35 от 2000 ₸
