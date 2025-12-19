Меню
Как купить билеты на сеанс фильма «Ассасин: Смертельная битва»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
17:10
от 2200 ₸
22:55
от 2400 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
10:10
от 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
10:00
от 2600 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
17:10
от 2200 ₸
22:55
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
