Киноафиша
Фильмы
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
Расписание сеансов G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch], 2025 в Астане
29 октября 2025
Расписание сеансов G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch], 29 октября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
ср
29
сб
1
вс
2
Формат сеанса
Все
EN
KO
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
20:50
от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KO
19:30
от 5500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, EN
19:00
от 5500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
