Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Астане 2 ноября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 2 ноября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
17:45 от 2400 ₸ 21:45 от 2900 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
21:30 от 2400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
20:50 от 3400 ₸ 22:50 от 3400 ₸ 00:50 от 3400 ₸
2D, KZ
19:50 от 3400 ₸ 21:50 от 3400 ₸ 23:50 от 3400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
17:45 от 2400 ₸ 21:45 от 2900 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
21:30 от 2400 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
20:00 от 3200 ₸ 21:25 от 3200 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию
«Черный телефон» снова зазвонит — и на этот раз прямо у вас дома: Universal готовит онлайн-премьеру, от которой вы не уснете
Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране
На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить
Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие»
487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы
Помните песню про «15 человек на сундук мертвеца»? Узнаете, о ком она, и пересматривать «Пиратов Карибского моря» будет страшно
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела»
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение
Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков
Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше