Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Астане 22 октября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 22 октября 2025 в Астане

Сегодня 22
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
13:25 от 1700 ₸ 15:20 от 1700 ₸ 17:15 от 1700 ₸ 19:15 от 2000 ₸ 21:15 от 2000 ₸ 23:15 от 2000 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
17:30 от 1200 ₸ 19:30 от 1200 ₸ 21:30 от 1200 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D, KZ
15:05 от 2000 ₸ 16:55 от 2000 ₸ 18:45 от 2000 ₸ 20:35 от 2000 ₸ 22:25 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
15:25 от 1900 ₸ 19:05 от 2500 ₸ 20:20 от 2500 ₸ 00:15 от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
14:30 от 1900 ₸ 18:15 от 2500 ₸ 21:10 от 2500 ₸ 22:20 от 2500 ₸ 00:00 от 2200 ₸ 00:45 от 2200 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
15:05 от 1300 ₸ 17:00 от 1300 ₸ 21:10 от 1300 ₸ 23:05 от 1300 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
15:50 от 2100 ₸ 17:10 от 2100 ₸ 18:00 от 2100 ₸ 19:20 от 2300 ₸ 20:10 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 23:00 от 2300 ₸ 00:20 от 2300 ₸
2D, KZ
14:50 от 2100 ₸ 16:10 от 2100 ₸ 17:00 от 2100 ₸ 18:20 от 2300 ₸ 19:10 от 2300 ₸ 21:10 от 2300 ₸ 22:00 от 2300 ₸ 23:20 от 2300 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
18:00 от 2100 ₸ 20:20 от 2300 ₸ 23:10 от 2300 ₸ 00:40 от 2300 ₸
2D, KZ
17:00 от 2100 ₸ 19:20 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 23:40 от 2300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
16:20 от 2100 ₸ 18:30 от 2100 ₸ 20:40 от 2300 ₸ 22:50 от 2300 ₸ 00:50 от 2300 ₸
2D, KZ
15:20 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ 19:40 от 2300 ₸ 21:50 от 2300 ₸ 23:50 от 2300 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
13:25 от 1700 ₸ 15:20 от 1700 ₸ 17:15 от 1700 ₸ 19:15 от 2000 ₸ 21:15 от 2000 ₸ 23:15 от 2000 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
17:30 от 1200 ₸ 19:30 от 1200 ₸ 21:30 от 1200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
14:10 от 1500 ₸ 18:15 от 1500 ₸ 22:20 от 1500 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
