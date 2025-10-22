Меню
Фильмы
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Астане
22 октября 2025
Расписание сеансов Болған оқиға, 22 октября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
13:25
от 1700 ₸
15:20
от 1700 ₸
17:15
от 1700 ₸
19:15
от 2000 ₸
21:15
от 2000 ₸
23:15
от 2000 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
17:30
от 1200 ₸
19:30
от 1200 ₸
21:30
от 1200 ₸
Aru Cinema
г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D, KZ
15:05
от 2000 ₸
16:55
от 2000 ₸
18:45
от 2000 ₸
20:35
от 2000 ₸
22:25
от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
15:25
от 1900 ₸
19:05
от 2500 ₸
20:20
от 2500 ₸
00:15
от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
14:30
от 1900 ₸
18:15
от 2500 ₸
21:10
от 2500 ₸
22:20
от 2500 ₸
00:00
от 2200 ₸
00:45
от 2200 ₸
Dostar Cinema
г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
15:05
от 1300 ₸
17:00
от 1300 ₸
21:10
от 1300 ₸
23:05
от 1300 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
15:50
от 2100 ₸
17:10
от 2100 ₸
18:00
от 2100 ₸
19:20
от 2300 ₸
20:10
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:00
от 2300 ₸
00:20
от 2300 ₸
2D, KZ
14:50
от 2100 ₸
16:10
от 2100 ₸
17:00
от 2100 ₸
18:20
от 2300 ₸
19:10
от 2300 ₸
21:10
от 2300 ₸
22:00
от 2300 ₸
23:20
от 2300 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
18:00
от 2100 ₸
20:20
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
00:40
от 2300 ₸
2D, KZ
17:00
от 2100 ₸
19:20
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:40
от 2300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
16:20
от 2100 ₸
18:30
от 2100 ₸
20:40
от 2300 ₸
22:50
от 2300 ₸
00:50
от 2300 ₸
2D, KZ
15:20
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
19:40
от 2300 ₸
21:50
от 2300 ₸
23:50
от 2300 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
13:25
от 1700 ₸
15:20
от 1700 ₸
17:15
от 1700 ₸
19:15
от 2000 ₸
21:15
от 2000 ₸
23:15
от 2000 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
17:30
от 1200 ₸
19:30
от 1200 ₸
21:30
от 1200 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
14:10
от 1500 ₸
18:15
от 1500 ₸
22:20
от 1500 ₸
