Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Астане 10 октября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 10 октября 2025 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
00:05 от 2900 ₸ 12:00 от 2000 ₸ 14:00 от 2400 ₸ 15:00 от 2400 ₸ 16:00 от 2400 ₸ 18:00 от 2900 ₸ 19:15 от 2900 ₸ 20:00 от 2900 ₸ 22:00 от 2900 ₸ 23:15 от 2900 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
16:40 от 2000 ₸ 21:00 от 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
00:30 от 3000 ₸ 10:20 от 1900 ₸ 17:40 от 2900 ₸ 22:05 от 3500 ₸ 00:30 от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
12:40 от 2300 ₸ 15:40 от 2900 ₸ 18:35 от 12000 ₸ 21:45 от 3500 ₸ 23:45 от 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
16:10 от 3000 ₸ 18:30 от 3000 ₸ 20:40 от 3400 ₸ 22:30 от 3400 ₸
2D, KZ
12:20 от 2600 ₸ 13:10 от 2600 ₸ 15:10 от 3000 ₸ 17:30 от 3000 ₸ 19:40 от 3400 ₸ 21:30 от 3400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:00 от 2000 ₸ 14:00 от 2400 ₸ 15:00 от 2400 ₸ 16:00 от 2400 ₸ 18:00 от 2900 ₸ 19:15 от 2900 ₸ 20:00 от 2900 ₸ 22:00 от 2900 ₸ 23:15 от 2900 ₸ 00:05 от 2900 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
16:40 от 2000 ₸ 21:00 от 2200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
17:55 от 3200 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 22:05 от 3200 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
