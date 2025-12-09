Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Сомния. Кошмар вернулся Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 2025 в Астане 10 декабря 2025

Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 10 декабря 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сомния. Кошмар вернулся»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
12:50 от 1200 ₸ 23:35 от 1200 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
12:50 от 1200 ₸ 23:35 от 1200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
22:55 от 10000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Первой законной женой Сулеймана была вовсе не Хюррем: правда о принцессе Мюкеррем Хатун, которую скрыли от историков
НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом
Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание
Что люди смотрят в ожидании 8 сезона «Невского»? Недооцененный детектив НТВ с Антоном Васильевым «Живая мина», о котором заговорили снова
157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще
«Это помойка»: критики поставили этому новому сериалу 100% на RT, но зрители безжалостнее — всего 45%
«Золотое дно» с Гуськовым и Снигирь — безусловный лидер: ТОП-5 самых популярных российских сериалов на ИВИ за неделю
Лишь в 7 серии хоррор-сериала по Кингу объяснили, почему Оно приходит в образе Пеннивайза: все решила одна случайная фраза
«Золотой глобус — 2026»: сериалы, которые вы могли пропустить в 2025 году— самое время наверстать (тут одни шедевры)
Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше
Не только ведь «Чужого» и «Хищника» смотреть: 4 фильма с рейтингами выше 7 и идеями, которые переворачивают жанр
«Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше