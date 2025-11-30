Меню
Сомния. Кошмар вернулся
Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 2025 в Астане
30 ноября 2025
Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 30 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
23:30
от 2400 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
23:30
от 2400 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
22:40
от 10000 ₸
23:50
от 3200 ₸
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
