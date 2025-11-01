Меню
Киноафиша Фильмы Перемирие Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Астане 1 ноября 2025

Расписание сеансов Перемирие, 1 ноября 2025 в Астане

чт 30 пт 31 сб 1
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, KZ
15:10 от 25000 ₸ 17:40 от 25000 ₸ 20:15 от 25000 ₸
