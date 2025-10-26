Меню
Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Астане 26 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 26 октября 2025 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
13:40 от 2000 ₸ 15:55 от 2400 ₸ 17:30 от 2400 ₸ 21:30 от 2900 ₸ 23:20 от 2900 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
21:15 от 2400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
13:40 от 2000 ₸ 15:55 от 2400 ₸ 17:30 от 2400 ₸ 21:30 от 2900 ₸ 23:20 от 2900 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
21:15 от 2400 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
