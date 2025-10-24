Меню
Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Астане 24 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 24 октября 2025 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
13:10 от 2000 ₸ 17:30 от 2400 ₸ 21:30 от 2900 ₸ 23:20 от 2900 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
21:20 от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
14:30 от 1600 ₸ 20:00 от 1600 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
19:00 от 2300 ₸ 21:00 от 2300 ₸ 23:10 от 2300 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
18:00 от 3000 ₸ 21:10 от 3400 ₸ 23:10 от 3400 ₸ 00:20 от 3400 ₸
2D, KZ
17:00 от 3000 ₸ 20:10 от 3400 ₸ 22:10 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
19:10 от 3400 ₸ 21:10 от 3400 ₸ 23:10 от 3400 ₸ 01:10 от 3000 ₸
2D, KZ
18:10 от 3400 ₸ 20:10 от 3400 ₸ 22:10 от 3400 ₸ 00:10 от 3000 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
13:10 от 2000 ₸ 17:30 от 2400 ₸ 21:30 от 2900 ₸ 23:20 от 2900 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
21:20 от 2200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
23:35 от 3200 ₸
