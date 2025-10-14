Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Жабайы Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Астане 14 октября 2025

Расписание сеансов Жабайы, 14 октября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жабайы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
10:50 от 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:45 от 1600 ₸ 12:15 от 1600 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KZ
10:50 от 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KZ
13:00 от 1700 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
12:15 от 1500 ₸
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей
Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности
Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей
Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры
После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам
Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?
«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона
Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»
3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше