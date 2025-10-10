Меню
Расписание сеансов Таинственная девушка, 2025 в Астане 10 октября 2025

Расписание сеансов Таинственная девушка, 10 октября 2025 в Астане

Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10
Как купить билеты на сеанс фильма «Таинственная девушка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
15:45 от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
16:10 от 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:20 от 1600 ₸ 17:45 от 1600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KZ
10:40 от 2600 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
15:45 от 2400 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
17:15 от 3200 ₸
