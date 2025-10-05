Меню
Киноафиша Фильмы Таинственная девушка Расписание сеансов Таинственная девушка, 2025 в Астане 5 октября 2025

Расписание сеансов Таинственная девушка, 5 октября 2025 в Астане

Сегодня 5
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
10:30 от 2000 ₸ 13:05 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
10:35 от 1900 ₸ 12:30 от 2300 ₸ 15:40 от 2900 ₸ 20:00 от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
11:05 от 12000 ₸ 13:25 от 2300 ₸ 14:20 от 2900 ₸ 16:20 от 2900 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
15:00 от 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
16:10 от 3000 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
12:00 от 2000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
13:55 от 2800 ₸ 19:30 от 3200 ₸
