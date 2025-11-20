Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Оно. Кошмар на Мейпл-стрит Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 2024 в Астане 20 ноября 2025

Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 20 ноября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 17 вт 18 ср 19 чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, RU
10:00 от 25000 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео?
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря»
Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени
Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо
«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон
Режиссер «Дорогого Вилли» вернулся с мини-сериалом о переломных 90-х: в основе — реальная история экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов»
Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов»
Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года?
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше