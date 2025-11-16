Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 2024 в Астане
16 ноября 2025
Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 16 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
10:00
от 25000 ₸
15:40
от 25000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Пока «Первый отдел» и «Невский» на паузе: этот детективный сериал возвращается с покушением, ритуальными убийствами и фальшивой смертью героя
Как смеется Темный Лорд в разных странах? Японский — как аниме-злодей, русский — как начальник в пятницу (уморительное видео)
Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»?
«Султанша» ещё не вышла, но уже перегнала «Зимородка» по обсуждаемости: зрители пророчат новому турецкому фильму статус культового
Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»
Netflix превратил «Очень странные дела» в мультсериал: нарисованные чудовища Изнанки выглядят даже страшнее оригинала
Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы»
38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы
Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе»
Классика в стиле «Атаки титанов»: советский фильм «Морозко» превращают в аниме — что изменят в сюжете
Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»
«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667