Киноафиша Фильмы Охотники за деньгами Расписание сеансов Охотники за деньгами, 2025 в Астане 23 декабря 2025

Расписание сеансов Охотники за деньгами, 23 декабря 2025 в Астане

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
23:30 от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
17:20 от 2200 ₸ 22:00 от 3000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
16:55 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Охотники за деньгами
Охотники за деньгами
2025, Китай / Гонконг, боевик
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
