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Момо
Расписание сеансов Момо, 2025 в Астане
14 июня 2026
Расписание сеансов Момо, 14 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Момо»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
12:40
от 2000 ₸
14:40
от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:30
от 2000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:45
от 2000 ₸
13:50
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