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Киноафиша Фильмы Момо Расписание сеансов Момо, 2025 в Астане 5 июня 2026

Расписание сеансов Момо, 5 июня 2026 в Астане

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Как купить билеты на сеанс фильма «Момо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:20 от 2000 ₸ 13:05 от 2400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:30 от 2000 ₸ 12:40 от 2400 ₸ 14:15 от 3000 ₸
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