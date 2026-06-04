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Момо
Расписание сеансов Момо, 2025 в Астане
5 июня 2026
Расписание сеансов Момо, 5 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Момо»?
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20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:20
от 2000 ₸
13:05
от 2400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:30
от 2000 ₸
12:40
от 2400 ₸
14:15
от 3000 ₸
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