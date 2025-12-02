Меню
Фильмы
Дорогая, я уменьшаюсь
Расписание сеансов Дорогая, я уменьшаюсь, 2025 в Астане
2 декабря 2025
Расписание сеансов Дорогая, я уменьшаюсь, 2 декабря 2025 в Астане
О фильме
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
16:45
от 1900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
14:50
от 1900 ₸
20:40
от 2500 ₸
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
