Фильмы
Дорогая, я уменьшаюсь
Расписание сеансов Дорогая, я уменьшаюсь, 2025 в Астане
21 ноября 2025
Расписание сеансов Дорогая, я уменьшаюсь, 21 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дорогая, я уменьшаюсь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
15:05
от 2900 ₸
18:25
от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
14:20
от 2900 ₸
18:05
от 3500 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
16:05
от 2800 ₸
20:45
от 3200 ₸
