Киноафиша Фильмы Три кота. Путешествие во времени Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Астане 30 декабря 2025

Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 30 декабря 2025 в Астане

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три кота. Путешествие во времени»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:25 от 1800 ₸ 11:10 от 1800 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
13:40 от 2400 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
10:25 от 1800 ₸ 11:10 от 1800 ₸
