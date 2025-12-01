Меню
Фильмы
Три кота. Путешествие во времени
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Астане
19 декабря 2025
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 19 декабря 2025 в Астане
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три кота. Путешествие во времени»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
10:00
от 3000 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:20
от 1800 ₸
12:05
от 1800 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:25
от 1800 ₸
14:00
от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:20
от 1500 ₸
13:00
от 1800 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:00
от 3000 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
10:20
от 1800 ₸
12:05
от 1800 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:10
от 2600 ₸
