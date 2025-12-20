Меню
Тихая ночь, смертельная ночь
Расписание сеансов Тихая ночь, смертельная ночь, 2025 в Астане
21 декабря 2025
Расписание сеансов Тихая ночь, смертельная ночь, 21 декабря 2025 в Астане
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
00:10
от 3600 ₸
00:10
от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
00:30
от 3500 ₸
19:50
от 3800 ₸
00:30
от 3500 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
23:50
от 10000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Не только Тирион Ланнистер из «Игры престолов»: 5 ролей Питера Динклейджа, которые доказывают его величие даже при росте 135 см
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты
Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем
В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах
Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке
«Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы»
В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично
Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили
После этой серии «Далекого города» турки закидали RTÜK жалобами: грозят даже закрыть сериал
