Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Тихая ночь, смертельная ночь
Расписание сеансов Тихая ночь, смертельная ночь, 2025 в Астане
14 декабря 2025
Расписание сеансов Тихая ночь, смертельная ночь, 14 декабря 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тихая ночь, смертельная ночь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
17:15
от 2500 ₸
22:05
от 3000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
13:15
от 2300 ₸
17:20
от 2900 ₸
21:50
от 3500 ₸
23:35
от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
00:25
от 12000 ₸
14:05
от 2900 ₸
19:45
от 3500 ₸
23:40
от 3000 ₸
00:25
от 12000 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
17:15
от 2500 ₸
22:05
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
14:55
от 2800 ₸
21:35
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3
Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей
Фокса можно было убрать за 1 минуту: роковая ошибка «Черной кошки» в финале «Места встречи изменить нельзя»
Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года
Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас
Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда?
Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)
За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год
«Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру
«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667