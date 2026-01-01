Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»

О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай

Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле

Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа

Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой

Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего

Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей

Универсальный ключ и дом, где нельзя включать свет: 2 мистических триллера, которые стоит пересмотреть

Не «по школьной программе»: современные экранизации классики, которые смотрятся на одном дыхании

Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1

Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил