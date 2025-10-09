Меню
Киноафиша Фильмы Ифрит 2 Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Астане

Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Астане

Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
23:20 от 2200 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D, KZ
23:40 от 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
00:15 от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
23:35 от 3000 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
23:15 от 2600 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
23:20 от 2200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
00:20 от 3200 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
