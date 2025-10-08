Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дом ада. Спуск к дьяволу Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Астане 8 октября 2025

Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 8 октября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дом ада. Спуск к дьяволу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
21:00 от 1200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
18:35 от 10000 ₸ 21:15 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Наследство по-братски
Наследство по-братски
2024, Ирландия, комедия
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты
Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали
Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно
Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу
Мустафа встал из гроба, а призрак Ибрагима преследует Сулеймана: ИИ превратил «Великолепный век» в хоррор — смотрели бы такое?
10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку
От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков
Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье»
По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов
Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше