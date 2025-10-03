Меню
Киноафиша Фильмы Дом ада. Спуск к дьяволу Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Астане

Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Астане

Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D, RU
23:50 от 2400 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
01:00 от 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
00:50 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
00:50 от 3400 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
23:00 от 2200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
23:25 от 3200 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Наследство по-братски
Наследство по-братски
2024, Ирландия, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
