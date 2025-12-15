Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Стич-Хэд. Хранитель монстров Расписание сеансов Стич-Хэд. Хранитель монстров, 2025 в Астане 17 декабря 2025

Расписание сеансов Стич-Хэд. Хранитель монстров, 17 декабря 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 15 Завтра 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Стич-Хэд. Хранитель монстров»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:10 от 1700 ₸ 14:25 от 1900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:20 от 1400 ₸ 16:10 от 1900 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
11:10 от 1500 ₸ 14:40 от 1500 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Охотники за деньгами
Охотники за деньгами
2025, Китай / Гонконг, боевик
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
«Всё начиналось неплохо, а потом пошла чушь»: астрофизик посмотрел этот хит от Netflix и разочаровался почти сразу
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше