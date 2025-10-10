Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ужастики. Ожившие рисунки Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Астане

Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 10 сб 11 вс 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
11:00 от 1800 ₸ 12:50 от 1800 ₸ 16:50 от 2000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
13:40 от 2600 ₸ 14:40 от 2600 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
11:00 от 1800 ₸ 12:50 от 1800 ₸ 16:50 от 2000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D
10:30 от 2600 ₸ 12:40 от 2600 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
15 лет после финала фанаты «Остаться в живых» ломают голову: 3 действительно сложных загадки сериала
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?
Не только в Японии снимают годные тайтлы: 3 крутых аниме из Южной Кореи — например, «Соло-прокачка»
«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением
Не только хайды, оборотни и экстрасенсы: посчитали все способности изгоев в «Уэнсдей» — их оказалось 14
Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше