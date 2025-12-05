Меню
Фильмы
Метод исключения
Расписание сеансов Метод исключения, 2025 в Астане
5 декабря 2025
Расписание сеансов Метод исключения, 5 декабря 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
5
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Метод исключения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
21:15
от 5000 ₸
23:00
от 3000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
19:05
от 3500 ₸
23:00
от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
17:15
от 12000 ₸
19:35
от 3500 ₸
23:05
от 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
12:30
от 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
13:40
от 2600 ₸
14:40
от 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
12:30
от 4000 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
21:15
от 5000 ₸
23:00
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
13:15
от 2800 ₸
20:50
от 3200 ₸
