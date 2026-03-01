Меню
Киноафиша
Фильмы
GOAT: Мечтай по крупному
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Астане
8 марта 2026
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 8 марта 2026 в Астане
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
12:00
от 2600 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:25
от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:15
от 2400 ₸
15:05
от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:15
от 2000 ₸
12:35
от 2400 ₸
13:05
от 2400 ₸
14:35
от 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
10:10
от 2600 ₸
12:20
от 2600 ₸
14:30
от 3000 ₸
15:30
от 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
12:40
от 2600 ₸
14:50
от 3000 ₸
15:50
от 3000 ₸
17:00
от 3000 ₸
18:00
от 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
14:20
от 2100 ₸
15:20
от 2100 ₸
16:20
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
18:30
от 2100 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:00
от 2600 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
10:25
от 2000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
11:55
от 2600 ₸
13:50
от 2800 ₸
