Киноафиша Фильмы Человек-бензопила. Фильм: История Резе Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Астане 23 октября 2025

Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 23 октября 2025 в Астане

чт 23
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, IMAX, RU
15:30 от 4000 ₸ 18:00 от 4500 ₸ 20:30 от 4500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, IMAX, RU
13:30 от 3500 ₸ 16:00 от 4000 ₸ 18:30 от 4500 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
