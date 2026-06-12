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Закулисье реальности
Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Астане
13 июня 2026
Расписание сеансов Закулисье реальности, 13 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»?
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Время сеанса
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
23:50
от 30000 ₸
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