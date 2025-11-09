Меню
Фильмы
Папины дочки. Мама вернулась
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Астане
9 ноября 2025
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 9 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
9
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Папины дочки. Мама вернулась»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
14:50
от 2000 ₸
19:10
от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:35
от 2300 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
16:45
от 2900 ₸
19:20
от 3500 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
14:50
от 2000 ₸
19:10
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
