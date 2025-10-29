Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тафити. Приключения на краю света Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Астане 29 октября 2025

Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 29 октября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 28 Завтра 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:20 от 1400 ₸ 14:30 от 1900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:20 от 1400 ₸ 12:10 от 1700 ₸ 14:45 от 1900 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии
Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли
8 турецких мини-сериалов без затяжных страданий — только эмоции, Стамбул и идеальные финалы
Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить
Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы
Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра
3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше