Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Астане
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:20
от 1900 ₸
14:30
от 2900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:20
от 1900 ₸
12:10
от 2300 ₸
14:45
от 2900 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
12:30
от 2600 ₸
14:20
от 3000 ₸
15:20
от 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
14:10
от 3000 ₸
15:10
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:20
от 2600 ₸
16:15
от 2800 ₸
