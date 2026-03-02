Меню
Киноафиша Фильмы Гигант Расписание сеансов Гигант, 2025 в Астане 3 марта 2026

Расписание сеансов Гигант, 3 марта 2026 в Астане

Как купить билеты на сеанс фильма «Гигант»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
16:00 от 2200 ₸ 20:40 от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
14:10 от 2200 ₸ 22:15 от 3000 ₸ 23:40 от 2700 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
